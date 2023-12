Cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofre acidente de carro em Minas Gerais

Artista foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo, ainda consciente

Reprodução/Instagram/zenetoecristiano Zé Neto sofreu acidente na cidade de Fronteira/MG



O cantor Zé Neto, da dupla Zé Neto e Cristiano, sofreu um acidente de carro nesta terça-feira, 5, enquanto saia do seu rancho na cidade de Fronteira (MG), na BR 153. O cantor sofreu um capotamento com carro após colisão lateral e estava consciente quando foi levado ao Hospital de Base de São José do Rio Preto. Pelas redes sociais, seu sócio Genilson Farias afirmou: “Zé está bem, consciente. Capotou saindo do rancho em Fronteira. Está a caminho do hospital, teve ferimentos leves, mas está bem. Vamos orar!”. O cantor tem 33 anos, é natural de São José do Rio Preto e faz parte da dupla sertaneja ao lado de Cristiano desde 2011.

Em nota, a assessoria do artista confirmou o ocorrido: “Informamos que o cantor Zé Neto sofreu um acidente na noite dessa terça-feira (05) na saída do seu rancho, na cidade de Fronteira/MG. O veículo do cantor capotou após colisão na rodovia. Zé Neto sofreu ferimentos na região do tórax e após primeiro atendimento na cidade de Fronteira, foi encaminhado para o hospital em São José do Rio Preto/SP. Pedimos orações de todos para que tudo continue bem, novas informações serão fornecidas tão logo sejam confirmadas.”

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu na BR-153, na altura do km 246, por volta das 21h54. A colisão deixou cinco pessoas feridas, entre elas o cantor, que “sofreu lesões graves mas sem risco de vida”. Outros três tiveram ferimentos leves e um ferimentos graves.