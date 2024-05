Cantora Ana Paula Vieira e vereador Marcelo Stocco morrem em acidente de carro em Rondônia

Os dois eram namorados e veículo em que estavam se envolveu em acidente na BR-364

Reprodução/Instagram Cantora e seu namorado morreram após acidente de carro na BR-364



A cantora Ana Paula Vieira e seu namorado Marcelo Stocco morreram em um acidente de carro na BR-364, em Rondônia, no último domingo (12). O sepultamento de Ana Paula aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), no Cemitério Municipal de Ji-paraná. A prefeitura de Pimenta Bueno confirmou as mortes e emitiu uma nota de pesar em homenagem ao casal. Marcelo Stocco, que era vereador na cidade, era reconhecido por liderar diversas iniciativas em benefício da população e do município. Ana Paula era conhecida por sua voz encantadora e sua presença marcante nas redes sociais como cantora.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Prefeitura de Pimenta Bueno expressou suas condolências aos familiares e amigos de Ana Paula Vieira e Marcelo Stocco, agradecendo pelos momentos vividos ao lado desses profissionais e pessoas tão queridas. A comunidade local lamenta a perda dessas figuras importantes e se une em solidariedade neste momento de dor e saudade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA