Cantora Brisa Star e mais 14 ficam feridos em acidente com ônibus no Ceará

Em nota, a equipe da cantora afirmou que ela está sendo avaliada por uma equipe médica e aguarda a realização de exames específicos

Reprodução/Facebook Brisa Star Cantora Brisa Star, de 15 anos, é conhecida como "fadinha do piseiro"



A cantora Brisa Star e mais 14 pessoas ficaram feridas em um acidente com um ônibus de turnê da artista, na noite deste domingo, 25, no interior do Ceará. Os pais da cantora de 15 anos, conhecida como “fadinha do piseiro“, também estavam no veículo. A equipe voltava de um show na Bahia em direção ao Ceará quando o ônibus caiu em uma ribanceira na BR-116, no município de Ipaumirim (CE). Em nota enviada à Jovem Pan, a equipe da cantora confirmou que ela passou por avaliação médica e ainda realizará exames específicos. O motorista do ônibus e uma das cantoras de apoio foram encaminhados para Juazeiro, onde também aguardam resultados de exames. Dois outros integrantes da equipe foram transferidos para a cidade de Icó (Ceará), onde fizeram exames e foram liberados. Por fim, a nota diz que o restante da equipe sofreu hematomas e escoriações, mas passa bem.