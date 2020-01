Com recorde de blocos, Carnaval de rua paulistano pode se tornar o maior do Brasil; veja a programação

Recorde de 865 blocos inscritos para 960 desfiles conduzirão a folia em São Paulo

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Desfile de 2019 do Bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, na região da Consolação



Após superar a fama de “túmulo do samba” atribuída por Vinícius de Moraes há 60 anos, São Paulo se prepara para ir além e alcançar a marca de maior Carnaval de rua do Brasil. De acordo com a Prefeitura, as inscrições de blocos para 2020 atingiram recorde histórico — 865 se cadastraram para 960 desfiles em todas as regiões da cidade.

A quantidade de registros indica um aumento de 23% na comparação com o Carnaval de 2019, quando 391 blocos atraíram cerca de 12 milhões de foliões às ruas do município. Ainda no último ano, o feriado movimentou R$ 3,2 bilhões no estado de São Paulo — sendo R$ 2,1 bilhões somente na capital.

Durante os dias 15 de fevereiro a 1º de março, a diversidade paulistana será exibida em bloquinhos de samba, reggae, marchinhas tradicionais, carimbó, sertanejo, eletrônica, entre outros estilos musicais. E o maior bloco de rua do mundo se encarrega da novidade: o tradicional pernambucano Galo da Madrugada desfilará na cidade pela primeira vez.

Detalhes sobre a segurança, limpeza e logística ainda não foram divulgados, mas a Secretaria de Cultura, responsável pela coordenação do planejamento da festa, reitera que um dos objetivos é diminuir a concentração de blocos em regiões sobrecarregadas nos anos anteriores, alcançando maior pulverização dos desfiles por toda a cidade.

O Carnaval de rua paulistano está sendo organizado por uma comissão criada através do Decreto de 58.857, de julho de 2019. Diversas áreas públicas estão envolvidas no projeto, como o Gabinete do prefeito, Subprefeituras, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Direitos Humanos e Cidadania, Saúde, Segurança Urbana, Licenciamento, Mobilidade e Transportes e Desenvolvimento.

Confira a programação de blocos: