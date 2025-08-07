Carol Castro divulga imagens sem sutiã em ensaio sensual

Atriz está afastada das novelas desde a conclusão de ‘Garota do Momento’, exibida pela TV Globo

Divulgação/Instagram/@castrocarol Nas imagens, Carol Castro exibe um blazer sem sutiã, complementado por uma calça social e scarpins



Carol Castro, aos 41 anos, compartilhou em suas redes sociais, na tarde de quarta-feira (6), um novo ensaio fotográfico. Nas imagens, a atriz exibe um blazer sem sutiã, complementado por uma calça social e scarpins, que foi postado em seu Instagram, onde conta com mais de 4 milhões de fãs.

Os admiradores da artista reagiram positivamente às fotos, elogiando sua aparência e a produção. Uma seguidora comentou que a atriz parecia transmitir um equilíbrio emocional, enquanto outra a descreveu como “divina” e destacou seu brilho. Um terceiro fã também fez questão de ressaltar a beleza do cabelo de Carol, afirmando que estava “muito top”.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Atualmente, Carol Castro está afastada das novelas desde a conclusão de “Garota do Momento”, exibida pela TV Globo. No entanto, ela retoma a parceria com Fábio Assunção, de 53 anos, no filme “Nosso Lar 3: Vida Eterna”, cujas gravações tiveram início neste mês.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Castro (@castrocarol)

*Reportagem produzida com auxílio de IA