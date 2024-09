Carregador portátil, capas de chuva e comida: confira itens essenciais para levar para o Rock in Rio

Não é permitido entrar com garrafas de vidro ou metal, nem com recipientes que tenham capacidade superior a 500ml

A Cidade do Rock já está em plena atividade, recebendo a segunda fase de apresentações do Rock in Rio 2024. Com a experiência da primeira semana do festival, diversas dicas foram compartilhadas por aqueles que já passaram pelo evento, ajudando os novos visitantes a se prepararem melhor. Entre os itens que podem ser levados para o festival, destacam-se carregadores portáteis para celulares, bonés, viseiras, leques, protetor solar, repelente, capas de chuva e alimentos industrializados que estejam devidamente lacrados. Esses itens são essenciais para garantir conforto e proteção durante os shows.

Por outro lado, há restrições em relação a alguns produtos. Não é permitido entrar com garrafas de vidro ou metal, nem com recipientes que tenham capacidade superior a 500ml. Além disso, os vapes, que são cigarros eletrônicos, e embalagens rígidas com tampa, como potes plásticos do tipo “tupperware”, também estão vetados. Para aqueles que desejam aproveitar ao máximo a experiência do festival, é importante consultar a lista completa de itens permitidos e proibidos.

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA