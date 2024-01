Celebridades brasileiras marcam presença no ‘Brazil Night’ da NBA – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O apresentador Rodrigo Faro foi o grande nome da “Brazil Night”, evento dedicado aos brasileiros que vivem em Orlando. Ele foi responsável pela contagem regressiva do jogo entre Orlando Magic e Cleveland Cavaliers da NBA nesta segunda. O show do intervalo ficou por conta de Claudia Leitte. A rainha Marta, Kaká e Oscar Schmidt foram algumas das celebridades que também compareceram

Lula reafirma isentar IR para aqueles que recebem até dois salários mínimos



O presidente Lula reafirmou seu compromisso de isentar do Imposto de Renda aqueles que recebem até dois salários mínimos. “Tenho o compromisso de chegar ao final do meu mandato isentando as pessoas que ganham até R$ 5 mil do Imposto de Renda.” disse o mandatário nesta terça.

Três artistas foram encontrados mortos em um apartamento em Los Angeles



O músico Jose “Luis” Vasquez, a artista visual Simone Ling e o DJ John “Juan” Mendez foram vítimas de uma possível overdose de fentanil, um analgésico opióide sintético extremamente potente. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram os corpos dos três.

Uma tragédia abalou a família de uma criança de 6 anos

Melissa Maria, de apenas 6 anos foi morta com um tiro no rosto. De acordo com o pai da menina, no domingo, ele estava na BR-381, sentido Belo Horizonte, quando se envolveu em uma discussão no trânsito após receber uma fechada. O motorista do outro veículo teria ficado nervoso e feito gestos obscenos. Em seguida, o suspeito parou o carro ao lado da família e efetuou um disparo que atingiu Melissa, que estava no banco de trás.