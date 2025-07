Centro de São Paulo vira parque encantado com shows, brincadeiras gigantes e passeio com quitutes juninos

Com entrada gratuita, festival transforma o Triângulo Histórico em um circuito de diversão e cultura para crianças e famílias, com jogos, música ao vivo, infláveis, desfile de cosplay e até tour com pipoca e paçoca

Divulgação Crianças exploram estações temáticas com brinquedos infláveis, atrações culturais e um roteiro lúdico por pontos icônicos do centro histórico



O centro de São Paulo vai se transformar em um verdadeiro parque de diversão a céu aberto com o Centro Encantado, festival gratuito voltado ao público infantil e suas famílias, que acontece nos dias 3, 4 e 5 de julho, das 9h às 17h. A ação ocupa ruas e praças do Triângulo Histórico com uma programação recheada de brincadeiras educativas, apresentações artísticas e experiências culturais. A iniciativa tem apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado.

O evento se espalha por locais simbólicos da cidade, como a Praça Antônio Prado, as ruas XV de Novembro e João Brícola, com fácil acesso pela estação São Bento do metrô. Por ali, serão montadas oito estações de atividades, além de palcos, brinquedos infláveis, gincanas, apresentações circenses e desafios para todas as idades.]

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O grande destaque é a Caminhada Maluca, no sábado (5), com concentração às 9h. A proposta é reunir crianças, pais e mães – todos convidados a irem fantasiados – para um passeio interativo e divertido que mistura brincadeiras clássicas como corrida de saco, pula corda e o tradicional vivo ou morto, com um tour por ícones do centro paulistano, como o Mosteiro de São Bento, o Edifício Martinelli e o Largo do Café.

Na Rua João Brícola, o Palco Encantado vai receber atrações especiais como shows de mágica, apresentações da banda Flautins Matuá, o espetáculo infantil Queen Live Kids, além de DJs, desfile de cosplay e performance da bateria mirim da Rua Kids Show. O público também poderá acompanhar a apresentação do canil da GCM.

Outro ponto alto da festa é a Estação Pequenos Turistas, com roteiro especial de festa junina: durante o passeio, os pequenos exploradores vão provar quitutes típicos como pipoca, paçoca, pé de moleque e suco, enquanto conhecem o patrimônio histórico da cidade de forma lúdica e divertida.

Com entrada franca, o Centro Encantado transforma a região histórica de São Paulo em um convite ao brincar, ao aprender e ao celebrar a cultura popular em um dos cenários mais emblemáticos da metrópole.

Confira a programação completa:

Atração: Palco Encantado

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quanto: Entrada gratuita

Sinopse: Shows de mágica, DJs, animadores, desfiles de Cosplays, apresentação do Canil da GCM e Shows com as bandas Flautins Matuá, Queen Live Kids, Musicaria Infantil e Bateria de Rua Kids Show.

Quando:

Sábado (05)

9h – Animação com DJ

10h – Show de Mágica

11h – BatuKids por Bateria de Rua

12h – Concurso Cosplay

13h30 – Animação com DJ

15h30 – Musicaria Infantil

Atração: Estação Pequenos Turistas – Especial Junino (Roteiro Histórico)

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: quinta (3), sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Roteiro turístico lúdico pelo Triângulo Histórico com temática de festa junina. Durante o passeio, as crianças conhecerão pontos históricos enquanto recebem delícias típicas como pipoca, paçoca, pé de moleque e suco.

Atração: Estação Circense

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Oficinas de tecido, lira, trampolim, equilíbrio e malabares.

Atração: Estação Infláveis

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Área de 200m² com pula-pula, escorregadores e brinquedos infláveis.

Atração: Estação Sensorial (TEA)

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Espaço adaptado com atividades sensoriais e lúdicas para crianças até 10 anos.

Atração:Estação Esportiva

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Jogos e brincadeiras como chute a gol, basquete,, badminton, mini golf e muito mais.

Atração:Estação Games

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: quinta (3), sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Linha do tempo dos games: de Atari a game de Realidade Virtual (VR).

Atração: Estação Maker

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Laboratório tecnológico com montagem de circuitos, impressão 3D e robótica.

Atração: Estação Artistas do Futuro

Onde: Triângulo Histórico – Rua João Brícola, 59 – em frente ao metrô São Bento

Quando: sexta (4) e sábado (5)

Sinopse: Espaço de artes com oficinas de música e pintura facial.