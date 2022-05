Cineasta Breno Silveira morre em set de filmagem após sofrer infarto

Ele estava no interior de Pernambuco gravando o filme “Dona Vitória” quando passou mal; artistas prestaram homenagem por meio das redes sociais

Reprodução/Twitter/globofilmes Breno Silveira foi responsáveis por longas como 'Dois Filhos de Francisco' e Gonzaga'



Morreu neste sábado, 14, aos 58 anos, o cineasta Breno Silveira. Ele estava filmando no interior do Pernambuco quando sofreu um infarto fulminante e não resistiu. A informação foi confirmada pela Conspiração Filmes, produtora da qual Breno é sócio. O cineasta estava no primeiro dia de gravação do filme “Dona Vitória”, que é estrelado por Fernanda Montenegro, e chegou a ser socorrido, mas a situação foi irreversível. Ele ganhou fama pelos longas produzidos, como: Dois Filhos de Francisco, de 2005, e que conta a história de Zezé de Camargo e Luciano, e “Gonzaga: de pai para filho”, que narra a história do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. As séries também estão no currículo do cineasta, que tinha acabado de finalizar a gravação da segunda temporada de “Dom”, da Prime Video. Formado na École Louis Lumière, de Paris, Breno teve como primeira experiência em direção de fotografia o longa “Carlota Joaquina: Princesa do Brasil”, em 2005. Ele tinha acabado de se recuperar da Covid-19, doença que havia contraído no dia 3 de maio. O cineata deixa duas filhas e a esposa. Nas redes sociais, artistas manifestaram os sentimentos a família e amigo, e falaram da falta que Breno vai fazer.

Estou muito triste com a sua partida. Vá em paz Breno Silveira!!! Falamos na semana passada. Agradeço pelos nossos filmes, pela parceria, e pela alegria que tivemos a chance de compartilhar. Meus sentimentos profundos aos familiares. Muito, muito obrigada! 🤎#Luto #BrenoSilveira pic.twitter.com/Qsw4KZPqoT — Dira Paes (@DiraPaes) May 14, 2022

Terrivelmente abalado com a perda do amigo diretor Breno Silveira que tanto contribuiu nos vídeos e na carreira dos Paralamas. Meus sentimentos e solidariedade aos seus familiares e tantos companheiros de vida. 🖤 — João Barone (@RealBarone) May 14, 2022

O cinema brasileiro perdeu hoje de maneira repentina e precoce um dos seus expoentes mais talentosos, Breno Silveira. Diretor talentoso, pai dedicado e boa gente no mais alto grau. Uma tristeza. — Luciano Huck (@LucianoHuck) May 14, 2022

Triste com a partida de Breno Silveira. Um cara bacana, talentoso, criativo e parceiro. Muito novo pra nos deixar cheio de planos na cabeça. Beijos na família e nos amigos. — Helio de La Peña (@lapena) May 14, 2022

Breno Silveira se foi. Muito triste e chocante. Um cara muito gente boa , do bem e super talentoso. RIP Breno. — beto silva (@betosilva) May 14, 2022