Alunas de escola particular são vítimas de falsos ‘nudes’ em Pernambuco – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Tânia Rêgo/Agência Brasil Alunos supostamente divulgaram fotos íntimas falsas de 40 alunas do Recife



Cerca de 40 adolescentes de uma escola particular localizada na zona norte de Recife, capital de Pernambuco, com uma média de idade na faixa dos 14 anos, foram vítimas do compartilhamento de imagens adulteradas, nas quais elas aparecem nuas e em posições pornográficas. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. A situação só foi descoberta após um dos adolescentes que recebeu as imagens ter avisado uma das vítimas.

Aneel, Tarcísio e prefeitos farão nova reunião sobre apagão em SP na segunda

Representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica, a Aneel, da Enel de São Paulo, prefeitos da região metropolitana e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, marcaram uma nova reunião para a próxima segunda-feira, no palácio dos bandeirantes. Na última segunda, eles fizeram um primeiro encontro para debater o apagão que atingiu mais de 2 milhões de imóveis no Estado. Na semana que vem, estão previstas duas reuniões separadas: uma entre Aneel, o chefe do Executivo e os prefeitos e, em seguida, outra entre Enel e Tarcísio, com objetivo de dar uma resposta à população.

Governo decide revogar restrição de voos no Santos Dumont

O Governo Federal revogou a resolução do Conselho Nacional de Aviação Civil, que restringia a operação no Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro, a voos com chegadas e partidas a um raio de 400 km. A partir de janeiro de 2024, porém, o aeroporto terá um limite de 6,5 milhões de passageiros por ano. A medida, segundo o governo federal, visa “garantir o melhor nível de atendimento à população em conformidade com a capacidade do aeroporto”.

Flamengo domina, vence Palmeiras e entra de vez na briga pelo título do Brasileirão

Flamengo domina o jogo contra o Palmeiras e entra na briga pelo título do brasileirão. O Flamengo venceu por 3 a 0 o Palmeiras, no Maracanã, em duelo realizado pela 33° rodada do campeonato. Melhor na partida desde o início, o Rubro-Negro construiu a vitória com gols do atacante Pedro e um do meia Arrascaeta. Com o resultado, os flamenguistas foram para o quinto lugar na tabela,somando 56 pontos, três a menos que o líder Botafogo.