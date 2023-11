Argentina escolhe novo presidente neste domingo – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

JUAN MABROMATA, Luis ROBAYO / AFP Sergio Massa (à esq.) e Javier Milei (à dir.) estão no segudno turno da eleição na Argentina



Os argentinos decidem neste domingo, 19, que será o nome presidente do país. O peronista de centro Sergio Massa e o libertário e ultradireitista Javier Milei estão na disputa de uma das eleições mais acirradas e polarizadas da história da Argentina desde 1983, quando o país retornou à democracia após a última ditadura militar. As pesquisas mais recentes apontam um empate técnico no segundo turno. Os candidatos lutam voto a voto, até o último minuto, para atrair os indecisos, cruciais para o resultado.

Lula fala com o presidente de Israel sobre situação dos reféns do Hamas

O Ministério das Relações Exteriores informou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Segundo a pasta, o petista se comprometeu a reunir outras lideranças da América Latina para tentar libertar os reféns latino-americanos sequestrados pelo Hamas. No diálogo, Lula também agradeceu o governo israelense por apoiar a repatriação de 32 cidadãos nesta semana.

Homem é preso acusado de esfaquear cunhada que não quis fazer sexo com ele

A Polícia Civil do Ceará prendeu um homem suspeito de esfaquear a própria cunhada após ela negar sexo a ele. O suspeito foi capturado no final da tarde desta quinta-feira. O crime ocorreu no dia 9 de novembro, em Missão Velha, no interior do Estado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, o homem foi flagrado por câmeras de segurança golpeando a vítima com uma faca.

FPF sorteia os grupos do Paulistão 2024

A Federação Paulista de Futebol realizou nesta quinta-feira o sorteio da Série A1 do Campeonato Paulista 2024, marcado entre os dias 21 de janeiro e 7 de abril do ano que vem. Assim como nas edições anteriores, os 16 times foram divididos em quatro grupos. O Santos está no Grupo A, ao lado de Santo André, Portuguesa e Ituano. O Palmeiras, atual campeão, está no Grupo B, com Ponte Preta, Guarani e Água Santa. No Grupo C estão Corinthians, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Mirassol. Por fim, São Paulo, Novorizontino, Botafogo-SP e São Bernardo estão no Grupo D.