Banda Jonas Brother volta ao Brasil em 2024 – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Kevin Mazur/Getty Images for Jonas Brothers Show único no Brasil será no dia 16 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo



A banda Jonas Brothers anunciou nesta quarta-feira, 13, que virá para o Brasil em 2024 com a turnê “The Tour”. O show único no país será dia 16 de abril, no Allianz Parque, em São Paulo. A pré-venda começa nesta quinta-feira para os clientes do banco Santander, enquanto a venda geral terá início no sábado na bilheteria oficial da Ticket Master.

Conselhão propõe a Lula a criação de um Cadastro Único exclusivo para crianças

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com membros do grupo de trabalho da primeira infância, vinculado ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o Conselhão, e propuseram a criação de um Cadastro Único (CadÚnico) exclusivo para crianças. A ideia é que a tecnologia englobe dados de diferentes áreas, como saúde, educação e assistência social, para atender e localizar as crianças que enfrentam maiores dificuldades no processo de desenvolvimento e inseri-las em programas sociais do governo.

Ibama identifica mais de 4 mil hectares de desmatamento ilegal em novembro

Agentes do Ibama identificaram mais de 4.000 hectares de desmatamento ilegal no mês de novembro no Pantanal mato-grossense. No total, o órgão aplicou R$34 milhões em multas. A Operação Piúva, como foi chamada, contou com a utilização de uma nova ferramenta de detecção de desmatamento em tempo real, desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.