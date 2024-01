Baterista afirma que Rage Against The Machine não fará mais shows – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@rageagianstthemachine Outros músicos do Rage Against The Machine não se pronunciaram



O baterista da banda Rage Against The Machine, Brad Wilk, utilizou suas redes sociais para anunciar que a banda não fará mais turnês e shows ao vivo. O músico agradeceu o apoio dos fãs e não mencionou o motivo da suspensão das apresentações. Até o momento, não houve declaração dos demais integrantes da banda.

Ataque com drone mata dois membros de facção iraquiana pró-Irã

Um ataque com “drone” realizado nesta quinta-feira, matou dois membros do Hashd al Shaabi, uma facção iraquiana próxima ao Irã, em um edifício da organização localizado em Bagdá. A informação foi divulgada por uma fonte de segurança e um membro do grupo armado. De acordo com a fonte de segurança, o ataque atingiu um centro de apoio logístico do Hashd al Shaabi, no leste da capital iraquiana. Além das duas vítimas fatais, outras sete pessoas ficaram feridas.

Margot Robbie comemora Lady Gaga como Arlequina

A atriz Margot Robbie comemorou o fato da cantora Lady Gaga interpretar a personagem Arlequina, um papel que foi de Margot por tantos anos no cinema. A atriz comentou que sempre quis que a Arlequina fosse uma personagem passada para outras atrizes interpretarem.

Sertaneja Ana Castela lança primeira canção gospel

A cantora Ana Castela, famosa pelo apelido “Boiadeira” no mundo do sertanejo, lançou sua primeira canção do gênero gospel depois de liderar as retrospectivas das plataformas digitais em 2023. “Agradeço” faz parte do projeto AgroPraise.