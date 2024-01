‘BBB 24’: Terceiro paredão é formado com Beatriz, Lucas e Davi na berlinda – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O temporal que atinge o Rio de Janeiro desde o sábado, 13, deixou a capital fluminense e a Região Metropolitana em estado caótico. As chuvas deixaram ao menos 11 pessoas mortas e uma mulher desaparecida em Belford Roxo. O aguaceiro provocou alagamentos em diversas vias, afetando o funcionamento de linhas de ônibus e do metrô. A Avenida Brasil sofreu alagamentos e precisou ser fechada.

Tempestade de neve causa transtornos nos Estados Unidos

Uma forte tempestade de neve atingiu várias regiões dos Estados Unidos, causando grandes transtornos nos serviços de transporte e afetando a campanha eleitoral para as primárias republicanas em Iowa. Chegando a atingir -40°C em algumas áreas do país, as autoridades confirmaram pelo menos duas mortes relacionadas à tempestade.

‘BBB 24’: Terceiro paredão é formado com Beatriz, Lucas e Davi na berlinda

O “BBB 24” está a todo vapor e ontem foi formado o terceiro paredão da edição. Beatriz, Lucas e Davi estão na berlinda. A votação começou após a vitória de Lucas Henrique na prova do líder que indicou Beatriz. Lucas e Davi foram por votação da casa. A terceira eliminação acontece na próxima terça-feira, 16.

Morre Edemar Cid, ex-dono do Banco Santos, aos 80 anos

Morreu neste final de semana em São Paulo aos 80 anos, Edemar Cid ex-dono do Banco Santos.O ex-banqueiro morreu do coração, dormindo, e deixou esposa e três filhos. Cid Ferreira ficou famoso como colecionador de obras de arte e pela mansão extravagante no Morumbi.