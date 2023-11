Beatles lançam música inédita criada com inteligência artificial – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Autoridades de Gaza liberaram uma nova leva de estrangeiros para deixar a região da Faixa de Gaza com destino ao Egito. Os brasileiros que aguardam a liberação para deixar o local não foram incluídos na lista, que traz 571 nomes de cidadãos dos Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Indonésia, Alemanha e México. Este é o terceiro grupo de estrangeiros autorizado a deixar o território desde o início do conflito.

Israel confirma ter matado comandante do Hamas

O exército de Israel confirmou nesta sexta-feira, 3, que as suas tropas mataram Mustafa Dalul, um comandante do grupo Hamas, em meio a ofensivas terrestres, aéreas e navais na Faixa de Gaza após 28 dias de guerra. Segundo Israel, Dalul ocupou vários cargos no batalhão e na brigada do Hamas na Cidade de Gaza.

Câmara de São Paulo aprova reeleição ilimitada para presidência e mesa diretora

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou, um projeto de lei que acaba com o limite de reeleição para o comando da Casa. A medida permite que um vereador presida a Mesa Diretora por tempo indeterminado, desde que mantenha o mandato. Com a decisão, que foi aprovada por 46 votos favoráveis e 6 contrários, o atual presidente da Câmara, Milton Leite, poderá tentar a reeleição pela quarta vez consecutiva.

Beatles lançam música inédita criada com inteligência artificial

Os Beatles surpreendem os fãs ao lançarem a última música inédita da banda, intitulada “Now and Then”. A canção foi inspirada em uma gravação deixada por John Lennon e teve a sua voz tratada com inteligência artificial, resultando em um som único e emocionante. O anúncio foi feito por Paul McCartney em uma publicação na plataforma “X”, ex-Twitter.