Beatriz, Davi e Lucas Pizane se enfrentam no terceiro paredão do ‘BBB 24’ nesta terça – Headline News, edição das 13h

Reprodução/Instagram/@bbb Beatriz, Lucas Pizane e Davi estão no paredão



O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira, 16, os resultados do Enem 2023.Os participantes podem acessar suas notas através da Página do Participante, utilizando o login único da plataforma gov.br. Segundo a pasta, o espelho com a avaliação das redações estará disponível em 90 dias.

Biden reconhece Trump como ‘claro favorito’ na disputa republicana

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um pronunciamento após o anúncio da vitória de seu principal rival, Donald Trump, no caucus de Iowa. Biden é candidato à reeleição pelo partido democrata e afirmou que a vitória do ex-presidente o torna o “claro favorito” na disputa interna republicana pela nomeação para concorrer à Casa Branca.

‘BBB 24’ terá o terceiro paredão nesta terça-feira

O “BBB 24” conhece nesta terça o terceiro eliminado da edição. Beatriz, Davi e Lucas Pizane estão na berlinda, Beatriz pelo voto do líder Lucas Henrique já David e Lucas Pizane, pelo voto da casa. O resultado é anunciado ao vivo durante o programa, que vai ao ar às 22h25, na TV Globo.

Emmy Awards consagra Elton John como ‘EGOT’

O cantor britânico Elton John entrou para seleto grupo de artistas que conquistaram as quatro maiores premiações do entretenimento, denominado “EGOT”. Uma referência ao Grammy, Oscar e Tony. Com essa vitória, o cantor se consagrou como um dos poucos artistas mundiais que possuem as estatuetas mais especiais do cinema, TV, música e teatro.