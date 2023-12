Beyoncé surge de surpresa em Salvador para ‘Club Renaissance’ – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou lei que torna dia da Consciência Negra feriado nacional. A data é celebrada no dia 20 de novembro em alusão à morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, um dos maiores do período Brasil colonial. A data já era considerada feriado em seis Estados brasileiros e cerca de 1,2 mil cidades.

Javier Milei defende megadecreto que visa desregular a economia

Javier Milei, presidente da Argentina, defendeu nesta quinta-feira, 22, o megadecreto que visa desregular a economia do país. O pacote prevê revogação de leis nos setores imobiliários, de abastecimento, de controle de preços, além de novas regras para a legislação trabalhista e a conversão de empresas públicas em sociedades anônimas para que sejam privatizadas.

Beyoncé surpreende fãs com chegada surpresa em Salvador para ‘Club Renaissance’

A cantora norte-americana Beyoncé desembarcou em Salvador para evento de lançamento de filme. A diva pop parou a internet com a sua chegada surpresa na capital baiana. A artista esteve presente no evento “Club Renaissance”, que marca a pré-estreia do filme “Renaissance: a film by Beyoncé”, que acontece no Centro de Convenções. Salvador foi a primeira cidade brasileira a receber o longa.

Vin Diesel é acusado de agressão sexual por ex-assistente

Vin Diesel é acusado de agressão sexual por ex-assistente de produção. Na denúncia, Asta Jonasson relata que o caso ocorreu no hotel St. Regis, em Los Angeles, durante as filmagens do filme “Velozes e Furiosos 5”, em 2010.