Beyoncé volta aos EUA após uma aparição relâmpago em Salvador – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/beyonce Beyoncé deve sair em turnê mundial em 2023



Governo vai bloquear beneficiários do Bolsa Família com CPF irregular a partir de janeiro. Objetivo é impedir que o benefício seja pago a quem não cumpre os requisitos estabelecidos pela pasta. Depois de seis meses de suspensão, caso a pendência não seja resolvida, há risco de cancelamento definitivo. O bloqueio pode ocorrer se o CPF estiver suspenso, apresentar divergência de titularidade da Receita Federal, ou ter inconsistência de dados no CadÚnico.

Verão começa nesta sexta-feira e pode ser o mais quente da história

Verão começa nesta sexta-feira e pode ser o mais quente da história. Em entrevista à Jovem Pan News, a meteorologista Desirée Brandt, analisa os efeitos do El Niño no território nacional e alerta que teremos um verão mais quente e com risco de novos episódios de ondas de calor, principalmente entre fevereiro, março e abril.

Ludmilla realiza sonho ao conhecer Beyoncé

A cantora Ludmilla teve a oportunidade de realizar um sonho ao conhecer a também cantora Beyoncé. A diva pop norte-americana fez uma visita surpresa ao Brasil e marcou presença no “Club Renaissance”, em Salvador, onde aconteceu o lançamento do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé”. Ludmilla foi uma das convidadas especiais da festa de pré-estreia e gravou um vídeo pulando de alegria após o encontro.

Beyoncé volta para aos EUA após uma aparição relâmpago em Salvador

Beyoncé mal chegou ao Brasil e já voltou para os Estados Unidos após uma aparição relâmpago. A cantora esteve na festa de lançamento do filme “Renaissance: A Film by Beyoncé” nos cinemas brasileiros, que aconteceu em Salvador, capital da Bahia.