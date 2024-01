‘Bom dia, Verônica’ ganha novo trailer e data de estreia – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Suzana Tierrie / Netflix / Reprodução Atriz interpreta protagonista da série 'Bom Dia, Verônica'



A Ucrânia bombardeou desta quinta-feira, 18, um depósito de petróleo no norte da Rússia, informou uma fonte dos serviços de segurança ucranianos. De acordo com a fonte, a operação foi conduzida pelos serviços de Inteligência militar ucranianos e teve como cenário a região de Leningrado, localizada no noroeste do país, a aproximadamente 1.000 km da fronteira com a Ucrânia.

‘Bom dia, Verônica’ ganha novo trailer e data de estreia

A nova temporada de “Bom dia, Verônica”, da Netflix, ganhou novo trailer e data de estreia. A 3° temporada chega ao streaming dia 14 de fevereiro e promete aprofundar ainda mais nas investigações de Verônica Torres, personagem interpretada pela atriz Tainá Muller.

Obra de Colleen Hoovervai ganhar adaptação cinematográfica

O livro “É assim que acaba” de Colleen Hoover, que foi lançado em 2016 e ganhou o público nos últimos anos, sendo o livro mais vendido de 2022 e o segundo de 2023, vai ganhar uma adaptação cinematográfica. O longa estava previsto para chegar aos cinemas estadunidenses em fevereiro deste ano, mas a estreia foi adiada devido às greves de Hollywood.