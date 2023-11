Brasileiros que estão em Gaza podem deixar região nesta quarta-feira – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Mohammed ABED / AFP Brasileiros foram notificados sobre a possibilidade de deixar Gaza nesta quarta



Os brasileiros que estão na Faixa de Gaza podem deixar a região nesta quarta-feira. Segundo Hasaan Rabee, que aguarda para ser repatriado, eles foram notificados sobre a possibilidade de viajar amanhã.

Sobe para 48 número de mortes causadas pelo furacão Otis

O governo do México elevou nesta segunda-feira para 48 o número de mortes causadas pelo furacão Otis no estado de Guerrero, no sul do país, em 25 de outubro. Quase duas semanas após a passagem de Otis, que atingiu principalmente o balneário de Acapulco e chegou à categoria 5, a máxima na escala de furacões, a busca por vítimas continua, assim como a contagem dos danos materiais. O novo boletim aponta 48 mortos e também 48 desaparecidos.

Consumidor prejudicado por apagão pode pedir ressarcimento, diz especialista

O advogado do direito do consumidor Marcos Poliszezuk falou, durante entrevista a Jovem Pan News, sobre os direitos dos consumidores em relação ao apagão na cidade de São Paulo que conta com 500 mil imóveis ainda sem energia. Poliszezuk explicou que o consumidor que for prejudicado pode pedir o ressarcimento.

Diniz convoca Endrick para Eliminatórias da Copa

Fernando Diniz anunciou nesta segunda-feira sua terceira convocação como técnico da seleção brasileira para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026. A equipe enfrentará a Colômbia dia 16 e a Argentina dia 21 de novembro. A grande novidade na convocação é o atacante Endrick, jovem revelação do Palmeiras.