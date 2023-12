Cantor gospel morre aos 30 anos após infarto – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@todahmusic Informação foi confirmada pela gravadora do artista, a Todah Music



Cantor gospel Pedro Henrique morre aos 30 anos após infarto em apresentação em Feira de Santana, na Bahia. A informação foi confirmada pela gravadora do artista, a Todah Music, que lamentou o falecimento nas redes sociais.

Moraes celebra aprovações de Dino e Gonet

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, celebrou as aprovações de Flávio Dino e Paulo Gonet para a Suprema Corte e o comando da Procuradoria-Geral da República. Em suas redes sociais, Moraes afirmou que os “Poderes saem fortalecidos” após as votações do Senado Federal.

Putin diz que paz só será alcançada após ‘desnazificação’ da Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a paz só poderá ser alcançada após a “desmilitarização” e “desnazificação” da Ucrânia, e quando a Rússia “atingir os seus objetivos”, que não mudaram desde o início da guerra, em 24 de fevereiro de 2022.

Universal divulga o primeiro trailer de ‘Kung Fu Panda 4’

A Universal Pictures Brasil divulgou o primeiro trailer de “Kung Fu Panda 4”. O novo filme da franquia protagonizada pelo panda “Po” promete novas ameaças e um dilema moral do personagem principal. A animação é a continuação de outros três filmes da franquia produzida pela DreamWorks Animation, lançados em 2008, 2011 e 2016.