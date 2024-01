Casa das Rosas abre as portas para exposição sobre a personagem Mônica – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Maurício de Souza Produções Exposição se chama exposição “Mônica 60 anos: sempre fui forte”



A Casa das Rosas, em parceria com a Mauricio de Sousa Produções, abriu as portas para celebrar os 60 anos da trajetória da personagem criada por Maurício de Sousa. A exposição “Mônica 60 anos: sempre fui forte” é composta por 12 salas e ficará aberta ao público até o dia 20 de fevereiro, totalmente gratuita.

Japão ainda sofre consequências de terremoto

Passado quatro dias que um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o Japão, o país ainda enfrenta as consequências dos tremores que atingiram a costa oeste do país. Autoridades da província de Ishikawa, a mais afetada, elevaram o número de mortos para 94 e o de desaparecidos para 242.

Trens se chocam na Indonésia e deixam quatro mortos

Uma colisão entre trens na Indonésia resultou na morte de quatro pessoas e deixou outras 42 feridas. Segundo Ibrahim Tompo, porta-voz da polícia da província de Java Ocidental, onde ocorreu a colisão, as quatro vítimas fatais eram membros da tripulação. Dois deles morreram após ficarem presos entre os vagões e pelo menos um corpo ainda não foi resgatado devido aos destroços.

Governo federal cede terreno para construção do Museu da Democracia

O governo federal cedeu um terreno de 50 mil metros quadrados na Esplanada dos Ministérios, em Brasília para a construção do Museu da Democracia. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, havia prometido a criação do espaço após os atos de 8 de Janeiro. A ideia é que o museu conte a história da construção da democracia no país como um todo, incluindo o evento de janeiro de 2023.