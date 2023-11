Conib critica fala de Lula sobre guerra no Oriente Médio – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/YouTube/Lula Presidente da República disse que Israel pratica terrorismo



A Confederação Israelita do Brasil (Conib), criticou a fala do presidente Lula sobre a guerra no Oriente Médio. Na segunda-feira, 13, o petista disse que Israel pratica terrorismo. Em nota, a Conib rebateu o posicionamento do petista e disse se tratar de uma fala equivocada e perigosa, que estimula entre seus muitos seguidores uma visão distorcida e radicalizada do conflito.

Demanda por energia bate recorde com onda de calor

A onda de calor atingiu Estados da região Centro-Oeste e Sudeste e fez com que a demanda de energia batesse o recorde. O pico de consumo foi às 14h17 desta segunda-feira. Foi a primeira vez que o consumo ultrapassou 100 MW. O calor faz com que haja possibilidades de ocorrer tempestades nos fins de tarde. Em São Paulo, a maior instabilidade acontece nos dias 18 e 21 de novembro. Contudo, no interior do Estado, as chuvas serão frequentes durante toda a próxima semana.

Lula diz que vencedor das eleições na Argentina precisa gostar de democracia

O presidente Lula afirmou, durante sua live semanal, “Conversa com o Presidente”, transmitida pelo canal oficial do governo brasileiro no YouTube, que o candidato que vencer as eleições presidenciais na Argentina precisa gostar da democracia e respeitar as instituições.

Taylor Swift faz shows nos dias 17, 18 e 19 de novembro no RJ

A cantora Taylor Swift fará shows nos dias 17, 18 e 19 de novembro no Rio de Janeiro. A artista traz a “The Eras Tur” para o país pela primeira vez após 11 anos desde sua última vinda.