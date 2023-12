Conta de Janja na rede social X é alvo de ataque hacker – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Primeira-dama foi alvo de ataques misóginos equanto sua conta esteve em poder dos hackers



A conta da primeira-dama do Brasil conhecida como Janja no X, antigo Twitter, foi hackeada na noite de segunda-feira. O invasor publicou mensagens ofensivas contra ela e o presidente Lula, além de intercalar postagens de teor sexual ao ministro do STF, Alexandre de Moraes. A assessoria de Janja já informou que o Palácio do Planalto já está ciente do ocorrido e que a Polícia Federal abrirá uma investigação.

Milei anuncia medidas para evitar hiperinflação

A Argentina vai anunciar, às 17h de hoje, as primeiras medidas econômicas para evitar uma hiperinflação. O presidente Javier Milei promete fazer “o impossível” para evitar uma maior catástrofe e defende que é necessário um tratamento de choque e que o ajuste fiscal será equivalente a 5% do PIB.

Zé Neto anuncia data de volta aos palcos

Após sofrer um acidente de carro e fraturar três costelas, o cantor sertanejo Zé Neto anunciou a data de volta aos palcos com a dupla Cristiano. Os sertanejos se apresentam na cidade de Xangri-lá, no Rio Grande do Sul, no dia 28 de dezembro.

Iron Maiden anuncia show único no Brasil

A banda Iron Maiden anunciou que virá ao Brasil ano que vem para um espetáculo único em São Paulo. O show está previsto para acontecer dia 6 de dezembro no Allianz Parque, e os ingressos estarão disponíveis a partir da próxima semana para os clientes com cartão Santander. Para o público em geral ,a venda se inicia dia 20.