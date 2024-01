Djokovic perde invencibilidade de 43 partidas na Austrália – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

COLIN MURTY / AFP Djokovic sentiu dores no punho em partida pela United Cup



A Austrália saiu na frente na United Cup ao vencer a Sérvia por 1 a 0 nas quartas de final. O destaque da partida foi a derrota do sérvio Novak Djokovic, que vinha de uma sequência de 43 jogos invicto em solo australiano, sentiu fortes dores no punho direito durante o confronto. O número um do mundo precisou de atendimento médico para tentar aliviar o desconforto, mas não conseguiu reverter a situação

São Paulo informa dois casos de malária

Dois casos de malária foram registrados na região do Alto Tietê, em São Paulo.Um dos infectados é residente da cidade de Mogi das Cruzes e o outro de Santana. De acordo com informações da prefeitura de Mogi, as duas pessoas infectadas estão bem e aguardam o resultado do exame final, realizado pelo Instituto Emílio Ribas, para confirmar a cura.

Argentina vê inflação de 30% em dezembro

Embora os dados oficiais ainda não estejam disponíveis, o porta-voz da presidência, Manuel Adorni, afirmou em uma coletiva de imprensa, que o governo está ciente do problema e está trabalhando para combatê-lo, mas ressaltou que será um processo longo. Segundo o porta-voz, há distorções nos preços em quase todos os setores da economia argentina, com destaque para os combustíveis e as questões cambiais.

BYD ultrapassa Tesla e vende 3 milhões de carros elétricos na China em 2023

No quarto trimestre do ano passado, a empresa chinesa fabricou 526 mil veículos exclusivamente elétricos, enquanto a americana entregou 484 mil carros. Apesar das vendas em alta, a intensa concorrência e a guerra de preços tiveram um impacto financeiro em muitas montadoras.