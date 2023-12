Elefante-marinho é visto circulando pelas ruas da Tasmânia – Headline News, edição das 19h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Senado aprova lei de cotas para filmes nacionais em cinemas por 10 anos. A lei que tinha acabado em 2021, quando expirou o prazo de 20 anos de uma medida provisória que tinha sido criada em 2001, obrigava as salas de cinema a exibirem filmes nacionais por um período específico. O novo texto determina que salas, espaços e locais de exibição pública comercial ficam obrigadas a exibir obras brasileiras de longa-metragem.

Elefante-marinho é visto circulando pelas ruas da Tasmânia

Um elefante-marinho chamado Neil se tornou o novo morador curioso da Tasmânia, na Austrália e desde junho de 2022, ele tem sido visto circulando pelas ruas da região, chamando a atenção dos moradores. Um perfil no Instagram foi criado para compartilhar momentos do animal, que pesa mais de 600 quilos. Nas publicações, é possível ver Neil andando no meio de uma estrada, tomando sol no quintal de uma casa.

Neymar está fora da Copa América 2024

O médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, responsável pela cirurgia no joelho do atacante Neymar, informou que o atleta não jogará a Copa América 2024, que acontece entre 20 de junho e 14 de julho do ano que vem, nos Estados Unidos.

Zezé di Camargo é acionado pela Justiça por dívida de R$17 mil

Zezé di Camargo é acionado pela Justiça por dívida de R$17 mil por não pagar contas de água. O processo foi aberto pela Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, que acusa o cantor de não ter pago as contas de água, de um imóvel localizado no Estado, entre 1994 e 2004. O pedido foi feito em 2012, quando, na época, o valor era de mais de R$9 mil.