Governo deve lançar programa de passagens mais baratas até fevereiro – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 14/07/2023 Governo deve anunciar em breve a quantidade de passagens disponibilizadas com preços de até R$ 200



O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho anunciou que o presidente Lula já “validou os detalhes” do novo programa “Voa Brasil”, que tem como objetivo oferecer passagens aéreas mais baratas para grupos beneficiários a partir de fevereiro. O governo deve, ainda, anunciar a quantidade de passagens disponibilizadas com preços de até R$ 200.

Peru declara estado de emergência na fronteira com o Equador

O governo do Peru declarou estado de emergência na fronteira com o Equador, com o objetivo de reforçar a segurança na região. A medida foi tomada após uma série de atos violentos no país vizinho, incluindo a invasão de um grupo armado em um canal de televisão e a fuga de líderes criminosos ligados ao narcotráfico.

Mega-Sena acumula em R$ 5,5 milhões

O prêmio da Mega-Sena, sorteado nesta terça-feira, acumulou em R$ 5,5 milhões, após nenhum apostador acertar as dezenas sorteadas. A quina teve 19 apostas ganhadoras, e cada uma receberá R$ 67.909,40. Já a quadra teve 1.547 apostas vencedoras, com prêmio de R$ 1.191,50 para cada.

“Meninas Malvadas – O Musical” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira

O filme é uma adaptação do longa da Broadway lançado em 2004, dirigido por Mark Waters. Agora, a nova trama é assinada por Tina Fey, que faz parte do elenco da produção original.