Governo do RJ recria Secretaria de Segurança Pública – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pasta extinta em 2019 foi recriada por Claudio Castro



O governo do Rio de Janeiro decidiu recriar a Secretaria de Segurança Pública, que foi extinta em 2019, no governo de Wilson Witzel, alvo de um processo de impeachment após denúncias de irregularidades no combate à pandemia da Covid-19. Agora, a pasta deve ser ocupada pelo delegado da Polícia Federal Victor César dos Santos.

Comércio estima prejuízo de R$ 60 milhões com greve do Metrô em SP

Segundo uma estimativa da Associação Comercial de São Paulo, a greve unificada de hoje que envolve trabalhadores do Metrô, da CPTM e da Sabesp, pode causar um prejuízo de R$60 milhões no comércio.

Sindicalistas convocam ato contra privatizações em frente à Alesp

Sindicalistas de diversos setores marcaram um ato em frente à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em protesto aos planos do governo estadual de privatização.

Taylor Swift vai lançar versão estendida de filma sobre ‘The Eras Tour’

A cantora Taylor Swift anunciou que irá lançar uma versão estendida do filme que documenta o show “The Eras Tour”. O filme está previsto para estrear dia 13 de dezembro, aniversário da cantora.