Hamas diz ter disparado mísseis antitanque contra Israel em Gaza – Headline News, edição das 20h

EFE/EPA/ATEF SAFADI Hamas disse que seus militantes dispararam mísseis antitanque contra forças de Israel no território da Faixa de Gaza



As Forças de Defesa israelenses disseram ter atacado uma série de posições do grupo xiita no sul do Líbano. Segundo eles, entre as infraestruturas atacadas foram destruídas armas, posições e locais utilizados pela organização. A ação foi uma resposta a disparos de morteiros e um ataque de mísseis do norte de Israel.

Haddad nega ter ficado ‘bravo’ com pergunta sobre meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse não ter ficado bravo como aparentou estar na entrevista que ocorreu na segunda-feira, 30, sobre a possível alteração da meta fiscal de 2024. No entanto, ao ser questionado novamente sobre a possibilidade de mudança da meta fiscal para o próximo ano, Haddad riu e não respondeu.

Hamas diz ter disparado mísseis antitanque contra Israel em Gaza

O grupo Hamas disse que seus militantes dispararam mísseis antitanque contra forças de Israel no território da Faixa de Gaza, na manhã de terça-feira, 31, pelo horário local. O grupo armado disse ter atacado dois tanques e outros veículos de Israel no noroeste de Gaza.

Desemprego cai para 7,7% no terceiro trimestre de 2023

A taxa de desemprego caiu para 7,7% no terceiro trimestre de 2023 encerrado em setembro na comparação com os três meses anteriores. Segundo dados divulgados pelo IBGE, este é o menor nível de desocupação desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015.