Heróis da DC Comics estão prestes a entrar em domínio público – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/DC Comics Capa da primeira HQ do Super-Homem



Os super-heróis mais famosos da DC Comics também estão prestes a entrar em domínio público. Assim como aconteceu com o Mickey Mouse, que se tornou de uso livre após 95 anos, Superman, Batman e Mulher-Maravilha também terão suas primeiras versões disponíveis para uso de qualquer pessoa ou empresa. Desde 2 de janeiro, após a Disney perder o domínio sobre o ratinho, ele pode ser utilizado por todos. Inclusive, o personagem será um assassino cruel em um jogo de terror.

Marta Suplicy deve retornar ao PT e ser vice de Boulos

A ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy pode estar prestes a retornar ao partido do PT. Nesta segunda-feira, a ex-senadora se reuniu com o presidente Lula para discutir uma possível aliança política. O chefe do Executivo nacional articula para que Marta seja vice na chapa do deputado Guilherme Boulos. O apoio de Bolsonaro à campanha de reeleição de Nunes tem influenciado a decisão de Marta, que não deseja estar no mesmo palanque do ex-presiden

Terremoto atinge a costa das Filipinas

Um forte abalo sísmico de magnitude 6,7 foi detectado nesta segunda-feira, ao longo da costa das Filipinas. O terremoto ocorreu a uma profundidade de 70 km, aproximadamente 100 km ao sudeste da província de Sarangani. Apesar da intensidade do tremor, não houve a necessidade de emitir um alerta de tsunami.

Mingau recebe alta após passar quatro meses internado

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, recebeu alta após passar quatro meses internado no Hospital São Luiz, localizado na zona sul de São Paulo. Ele foi vítima de um disparo na cabeça em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro de 2023.