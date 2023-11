Israel anuncia detenção da ativista palestina Ahed Tamim – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Polícia Federal Agentes da PF cumpriram dois mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo



A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quarta-feira, 8, duas pessoas suspeitas de integrarem um grupo ligado ao Hezbollah que planejava atentados terroristas no Brasil. Agentes da corporação cumpriram dois mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo. Denominada “Operação Trapiche”, a ação teve o objetivo de interromper atos preparatórios de terrorismo e obter provas de possível recrutamento de brasileiros para a prática de terrorismo no país.

Israel anuncia detenção da ativista palestina Ahed Tamim

O exército de Israel anunciou que a ativista palestina Ahed Tamim, de 22 anos, famosa por militar contra a ocupação israelense da Cisjordânia, foi detida em sua cidade natal de Nabi Saleh por “incitação ao terrorismo”. A ativista foi detida durante uma operação do exército israelense que tinha o objetivo de prender indivíduos suspeitos de participar em atividades terroristas e incitar o ódio, no norte da Cisjordânia.

Gabriel Galípolo comemora reduções consecutivas dos juros

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, comemorou as reduções consecutivas dos juros e sinalizou força e resiliência da economia brasileira diante das decisões do cenário internacional.

Flamengo recebe Palmeiras no Maracanã; São Paulo enfrenta o Bragantino

A bola rola nesta quarta pela 33° rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19h, o Internacional encara o atual campeão da américa, o Fluminense. No mesmo horário, América-MG enfrenta o Coritiba. Às 20h, o São Paulo recebe o Bragantino, e o Atlético Paranaense encara o Fortaleza. Um pouco mais tarde para fechar a noite, o Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã.