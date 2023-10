Israel atualiza para 224 o número de reféns do Hamas – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

EFE/ Haitham Imad Palestinos buscam superviventes entre os escombros de um edifício de moradias alcançado em um ataque israelense



O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, elevou nesta quinta-feira, 26, para 224 o número de reféns capturados pelo grupo islâmico palestino Hamas durante o ataque em território israelense de 7 de outubro. Hagari indicou que o número não é definitivo e que as Forças de Defesa de Israel continuam investigando com as novas informações que lhes chegam.

Lula instala Conselho da Federação com governadores e autoridades

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) instalou o Conselho da Federação, criado em abril, e deu posse aos membros nesta quinta. Em cerimônia realizada no Palácio do Planalto, estiveram presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, governadores e autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário.

Filiados do PSDB terão que escolher novo presidente da sigla

Em meio a disputas internas, os filiados do PSDB terão que escolher quem comandará a sigla a partir de novembro. A temperatura está elevada no ninho tucano. O atual presidente do partido, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, sofre resistência de alguns diretórios, especialmente do PSDB paulista. O presidente do diretório municipal de São Paulo Fernando Alfredo, rechaça a continuidade do Leite no posto.

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira na Vila Belmiro

Santos e Coritiba se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, em jogo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos volta a campo após sofrer a maior goleada desta edição do Brasileirão, ao ser derrotado pelo Internacional por 7 a 1.