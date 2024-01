Iza anuncia desfile com bloco ‘Bonde Pesadão’ em São Paulo – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/@iza A cantora Iza posa para foto ante da final do "The Voice"



Dados divulgados pelo Infosiga, um sistema responsável por monitorar acidentes do governo estadual, mostram que a cidade de São Paulo alcançou em 2023 o pior nível de mortes no trânsito desde 2015. No levantamento realizado pelo sistema foi constatado que 987 pessoas morreram no trânsito da capital no ano passado, o que corresponde a uma média de 2,7 mortes por dia.

Congresso deve retomar às atividades legislativas dia 5 de fevereiro

O Congresso Nacional deve retomar às atividades legislativas dia 5 de fevereiro, a partir das 15h, em sessão para iniciar os trabalhos de 2024 após o recesso parlamentar. Entre as pautas que devem ser retomadas está a decisão enviada pelo governo que põe fim à desoneração da folha de pagamento por meio de uma medida provisória.

Iza anuncia desfile com bloco ‘Bonde Pesadão’ em São Paulo

A cantora IZA anunciou que desfilará pela primeira vez nas ruas de São Paulo com o seu bloco “Bonde Pesadão”. Marcado para o dia 11 de fevereiro, domingo, o evento vai seguir um trajeto de 500 metros da Rua Laguna, entre Rua Bragança Paulista e Rua Castro Verde, na região de Santo Amaro. A concentração será entre 12h e 13h.

Nick Carter faz show em São Paulo

Nick Carter, do Backstreet boys, se apresentou na noite desta quarta-feira, 17, em São Paulo. Integrante de uma das maiores boy bands, o cantor estava sozinho no palco sem seus companheiros, mas não deixou com que a energia do público acabasse. O show aconteceu na Audio, uma casa noturna que fica na zona oeste da capital paulista.