Lily Collins anuncia nova temporada de ‘Emily em Paris’ – Headline News, edição das 17h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

A região metropolitana do Rio de Janeiro tem seis cidades que tiveram a situação de emergência homologada pelo governador Cláudio Castro, após os fortes temporais que atingiram o estado. Os decretos emergenciais foram publicados pelas prefeituras de São João de Meriti, Mesquita, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis e Rio.

Japão é a 5ª nação a pousar na Lua

O Japão se torou a quinta nação no mundo a conseguir pousar na Lua. A espaçonave Moon Spider, desenvolvida pela empresa de brinquedos japoneses responsável pelos Transformers, pousou por volta das 12h20 (horário de Brasília).

Quarta temporada de “Emily em Paris”

A protagonista da série “Emily em Paris”, Lily Collins anunciou em suas redes sociais as gravações da quarta temporada. No vídeo de anúncio da nova temporada, divulgado em junho de 2023, a atriz revelou que as aventuras de Emily também passariam por Roma, na Itália, nos novos episódios.