Lula condena condena ações de Israel e do Hamas – Headline News, edição das 20h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Ricardo Stuckert/Divulgação/PR Declaração do presidente Lula foi feita nesta segunda-feira, 13



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente nesta segunda-feira as consequências do conflito do Oriente Médio, que vitimou mais de 11 mil pessoas desde 7 de outubro. Ele condenou tanto as ações do grupo terrorista Hamas quanto a retaliação do Estado de Israel, censurando o enfoque dos ataques em crianças e mulheres.

Parlamento da Espanha vota continuidade de Pedro Sanchez no poder

O Parlamento da Espanha votará nesta quinta-feira, a continuidade de Pedro Sanchez no poder. O chefe de governo espanhol será submetido a uma votação para formar um novo Executivo, com uma vitória garantida graças ao apoio dos independentistas catalães em troca de uma polêmica lei de anistia. O debate terá início na quarta-feira, anunciou a presidente do Congresso dos Deputados, Francina Armengol.

PF prende terceiro suspeito de ligação com Hezbollah

A Polícia Federal prendeu na noite deste domingo, 12, o terceiro brasileiro suspeito de ligação com o grupo terrorista libanês, Hezbollah. O homem, que não teve a identidade revelada, foi preso em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na quarta-feira, outros dois homens, que são de São Paulo, foram presos durante uma operação deflagrada pela PF, denominada “Operação Trapiche”, que busca investigar um possível recrutamento de brasileiros, para o cometimento de atos extremistas no Brasil.

Motor de voo comercial explode e causa pânico em passageiros

Os passageiros de um voo comercial que decolou de Salvador, na Bahia com destino ao Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, viveram momentos de tensão após um de seus motores explodir durante o voo. O caso aconteceu na noite deste domingo em um voo da Latam. Em nota, a companhia aérea informou que, após o problema, a aeronave retornou ao aeroporto de Salvador para realizar uma manutenção. Ainda segundo a Latam, uma colisão com pássaros é uma das hipóteses que está sendo investigada pela companhia e pela fabricante do modelo.