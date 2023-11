Lula conversa com ministros antes de assumir presidência do G20 – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

FÁTIMA MEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula vai assumir a presidência do G20 nesta quarta



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com seis ministros nesta segunda-feira para definir detalhes a respeito da gestão do Brasil à frente da presidência do G20. Nesta quarta-feira, Lula vai assumir a presidência do grupo, que representa cerca de 85% do Produto Interno Bruto mundial e responsável por aproximadamente 75% do comércio internacional.

Chuvas deixam mais de 13 mil desalojados no Rio Grande do Sul

Segundo a Defesa civil do Estado, o temporal causou a morte de quatro pessoas e deixou 63 feridos. São 3.373 desabrigados e mais 227 mil pessoas afetadas diretamente pelos temporais.

Polícia cumpre mandados contra investigados pelo 8 de Janeiro

Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal iniciou a 20° fase da operação Lesa Pátria visando identificar e responsabilizar pessoas que participaram da depredação de prédios públicos nos atos de 8 de Janeiro, em Brasília. As autoridades planejam a execução de medidas rigorosas contra dez indivíduos que estão sob investigação, incluindo duas prisões preventivas e dez mandados de busca e apreensão.

Aliados de Tarcísio querem concluir privatização da Sabesp ainda neste ano

A proposta do governador Tarcísio de Freitas em desestatizar a Sabesp tramita em regime de urgência na Alesp. Aliados do governador desejam concluir a privatização ainda em 2023.