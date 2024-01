Lula convida Ricardo Lewandowski para reunião em Brasília – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/governo federal Lula se pronunciou em cadeia de rádo e televisão neste domingo, 24



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convidou o ex-ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal (STF), para uma reunião nesta segunda-feira, 8, levantando especulações sobre a possibilidade de ele ser escolhido como sucessor de Flávio Dino no Ministério da Justiça.

Taiwan detecta a presença de balões chineses em seu espaço aéreo

O governo de Taiwan detectou a presença de balões chineses sobrevoando seu espaço aéreo. Essa informação vem dias antes da eleição na ilha que a China considera como parte de seu território e pretende reivindicá-la a qualquer custo. O Ministério da Defesa taiwanês acusou os chineses de ameaçar a segurança da aviação e de fazer guerra psicológica contra a população.

Lakers vence o Los Angeles Clippers

Em uma partida acirrada, o Los Angeles Lakers venceu o Los Angeles Clippers e voltou a entrar no Top 10 da Conferência Oeste da NBA. LeBron James brilhou sendo o cestinha com 25 pontos, além de oito rebotes e sete assistências. Anthony Davis também teve uma ótima atuação, registrando um “double-double” com 22 pontos e 10 rebotes.

Atriz Lily Gladstone ganha o prêmio de Melhor Atriz em Drama

A atriz Lily Gladstone fez história no Globo de Ouro neste domingo ao se tornar a primeira atriz indígena a ganhar o prêmio de Melhor Atriz em Drama. A atriz venceu por sua atuação no drama “Assassinos da Rua das Flores”, no qual estrela ao lado de Leonardo DiCaprio e Robert De Niro.