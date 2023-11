Lula sanciona lei que cria pensão a filhos de vítimas de feminicídio – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Em mais uma fase da Operação Voltando em Paz, uma iniciativa do governo federal para repatriar brasileiros na zona de conflito no Oriente Médio, ocorreu nesta quarta-feira, 1, na Cisjordânia. A Representação Brasileira em Ramala organizou uma operação de resgate de 33 pessoas de 12 famílias que manifestavam interesse na repatriação. No total, são 12 homens, 10 mulheres e 11 crianças.

Lula sanciona lei que cria pensão a filhos de vítimas de feminicídio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou em cerimônia de sanção do projeto que institui pensão de um salário mínimo para filhos e dependentes menores de 18 anos vítimas de feminicídio. O valor será concedido nos casos em que a renda familiar per capita seja de até um quarto do salário mínimo.

Brigadas Al Qasam anunciam morte de sete reféns após bombardeios de Israel

As Brigadas Al Qasam, o braço armado do grupo terrorista Hamas, anunciaram que sete reféns, incluindo três estrangeiros, foram mortos em bombardeios israelenses no campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza.

Lothar Matthaus critica premiação de Messi com a Bola de Ouro

Lenda do futebol alemão, Lothar Matthaus criticou a premiação do jogador Lionel Messi com o Bola de Ouro 2023, prêmio de melhor jogador do mundo promovido pela revista “France Football”. Na opinião do alemão, o noruegues Halland, do Manchester City, merecia mais a premiação. Apesar de ser fã de Messi, Matthaus disse considerar a eleição uma farsa.