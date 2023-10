Lula se reúne com Fernando Haddad após declaração sobre meta fiscal – Headline News, edição das 12h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O Conselho de Segurança da ONU realiza mais uma reunião de emergência nesta segunda-feira, 30, para tratar da guerra entre Israel e o Hamas, na Faixa de Gaza. Será mais uma tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária e proteger os civis. O Brasil preside o colegiado até esta terça-feira, 31.

Fifa suspende Luis Rubiales por três anos após beijo forçado em Jenni Hermoso

A Fifa baniu Luis Rubiales, ex-presidente da real Federação Espanhola de futebol, por três anos do esporte. A decisão do Comitê Disciplinar da entidade foi divulgada nesta segunda. O dirigente foi punido pelo beijo não consentido na atacante Jenni Hermoso, durante a cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina, vencida pela Espanha. Ele já estava suspenso provisoriamente por 90 dias.

Lula se reúne com Fernando Haddad após declaração sobre meta fiscal

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), após fala sobre meta fiscal. O encontro, com participação da secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, acontecerá no Palácio do Planalto e será o primeiro encontro após o presidente afirmar que o governo dificilmente atingirá déficit zero em 2024.

Vereador de SP é condenado à perda do cargo por ofensas a judeus

Vereador de São Paulo é condenado à perda do cargo acusado de antissemitismo. Adilson Amadeu, do União Brasil, foi acionado após ofensas ao colega Daniel Annenberg durante votação e áudio enviado a amigos com declarações ofensivas aos judeus, mas ainda cabe recurso.