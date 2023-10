Lula terá encontro com Dino, Múcio e Cláudio Castro para debater segurança no Rio – Headline News, edição das 16h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

JOSE LUCENA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes das forças de segurança do Rio de Janeiro



A guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas chegou ao 24º dia e já deixou 9.706 pessoas mortas. Os dados foram atualizados na manhã desta segunda-feira, 30. Do total de vítimas fatais, 1.400 foram registradas em território israelense e 8.306 foram contabilizadas na Faixa de Gaza.

Lula se reunirá com Dino, Múcio e Cláudio Castro para debater envio de militares ao Rio

Após semana de violência, com morte de miliciano e dezenas de ônibus queimados, segurança pública no Rio de Janeiro é tema de encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Brasília. O presidente se reúne com os ministros da Justiça, Flávio Dino, e da Defesa, José Múcio, além do governador Cláudio Castro, para decidir sobre o envio de militares e agentes da Polícia Federal (PF) ao Estado sem que haja intervenção federal.

Boletim Focus: IPCA tem nova queda em projeções do mercado

A projeção para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) deste ano, considerando a inflação oficial do país, foi reajustada para baixo pela terceira semana consecutiva, indo de 4,65% para 4,63%. Os dados são do Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira. Com isso, o governo entra dentro intervalo de tolerância da meta inflacionária proposta para 2023, que é de 3,25%, mas pode variar de 1,5 p.p. e pode oscilar até 4,75%.

Brasil passa Canadá no quadro de medalhas do Pan

Em dia com oito ouros, Brasil passa o Canadá e encosta no México no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americano de Santiago, no Chile. As vitórias vieram com a tenista Laura Pigossi, Guilherme Mapelli no caiaque cross, Ana Sátila, com duas na canoagem, além de Guilherme Schimidt e Gabriel Falcão no judô e as equipes de basquete e handebol femininos.