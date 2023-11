Marília Mendonça e Planet Hemp são destaques no Grammy Latino – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/Instagram/mariliamendoncacantora Marília Mendonça recebeu um prêmio póstumo com o álbum 'Decretos Reais'



A premiação do Grammy Latino aconteceu nesta quinta-feira, 16, em Sevilha, na Espanha. O evento celebra a música de países de línguas latinas. Marília Mendonça recebeu um prêmio póstumo. Ela concorria com o disco ”Decretos Reais” na categoria ”Melhor Álbum de Música Sertaneja”. Outro destaque foi a banda Planet Hemp, com o álbum “Jardineiros”, o primeiro da banda em mais de vinte anos.

Grande São Paulo, Vale do Ribeira e litoral são as regiões mais preocupantes com chegada de frente fria

Em entrevista ao Jornal da Manhã, o secretário-chefe da Casa Militar de São Paulo, coronel Henguel Ricardo Pereira, contou como o Estado vai se preparar para a chegada de uma frente fria, que virá acompanhada de um temporal. Segundo Henguel, o litoral paulista, a região metropolitana e o Vale do Ribeira são pontos que geram mais preocupação para a Defesa Civil.

Dino não vai demitir secretários que se reuniram com ‘dama do tráfico’

O Ministro da Justiça, Flávio Dino, voltou a comentar sobre o caso das duas reuniões que integrantes de sua pasta tiveram com Luciane Barbosa, a “dama do tráfico amazonense”, mulher de um líder do Comando Vermelho, e negou que vai demitir os secretários pelo ocorrido. Dino classificou a repercussão do caso como “desespero político de quem está insatisfeito com o combate ao crime organizado”.

Onda de calor que atinge São Paulo dá trégua no final de semana

A onda de calor que passa por São Paulo deve dar uma trégua neste final de semana. A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista muda o tempo, provocando chuvas mais generalizadas e intensas rajadas de vento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura.