Mattel e Warner Bros lançam roteiro de ‘Barbie’ em forma de livro – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Warner Bros Cena do filme "Barbie", protagonizado por Margot Robbie



Após o grande sucesso de “Barbie”, a Mattel e a Warner Bros decidiram lançar o roteiro oficial do filme, em forma de livro. O roteiro impresso apresenta detalhes das cenas do filme e os bastidores das direções do palco. O livro conta com oito páginas de fotos coloridas e está disponível a partir de 17 dólares nos Estados Unidos e Reino Unido.

Lula se reúne com ministro das Relações Exteriores para debater crise no Equador

O presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ex-chanceler Celso Amorim para tratar da crise no Equador, desencadeada pela fuga do criminoso José Adolfo Macías, conhecido como Fito, líder da facção “Los Choneros”. A onda de violência no país começou após a fuga de Fito da prisão na última segunda-feira. Além disso, outro líder do narcotráfico também escapou. Houve invasões armadas em um estúdio de TV e em uma universidade.

Temporal em São Paulo deixa uma pessoa morta

Um homem de 62 anos morreu e uma mulher de 60 anos ficou ferida após a queda de um fio energizado no carro em que eles estavam em Moema, devido às fortes chuvas desta terça-feira.

‘BBB 24’ forma o primeiro paredão

Na noite desta terça-feira foi formado o primeiro paredão da temporada: Yasmin Brunet, Giovanna e Maycon foram os indicados. A líder da semana, Deniziane, indicou Maycon, alegando falta de afinidade com o cozinheiro. Durante a votação aberta da casa, a mais votada pelos integrantes foi Giovanna, seguida por Yasmin Brunet. O resultado da votação do público ocorre já nesta quinta-feira.