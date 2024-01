Maycon é o primeiro eliminado do ‘BBB 24’ – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

O helicóptero que desapareceu com quatro pessoas e tinha como destino o litoral norte de São Paulo foi encontrado na manhã desta sexta-feira, 12, pelo avião Águia em Paraibuna após 12 dias. Em comunicado divulgado nas redes sociais, a PM informa que “o local é de difícil acesso e as equipes continuam os trabalhos”. Contudo, em conversa com jornalistas, a corporação confirmou a morte dos quatro passageiros.

Equador anuncia construção de prisões para abrigar líderes das máfias

O presidente do Equador, Daniel Noboa, anunciou a construção de duas prisões “estilo Bukele” nas províncias de Pastaza e Santa Elena para abrigar os líderes das máfias rebeldes. Segundo Noboa, os locais terão capacidade para 736 prisioneiros e contarão com sistemas de segurança de última geração, como inibição de sinal de celular e satélite, controle de acesso digital e analógico.

Frente fria altera tempo em todas as regiões do Brasil

O deslocamento de uma frente fria altera o tempo em todas as regiões do Brasil nesta sexta-feira. O Centro de Gerenciamento de Emergências da capital paulista alerta para a potencial formação de alagamentos intransitáveis, transbordamento de rios e córregos e deslizamentos de terra.

Maycon é o primeiro eliminado do ‘BBB 24’

A primeira eliminação do “BBB 24” aconteceu na noite da quinta-feira, 11. O pipoca Maycon saiu com uma média de 8,46% dos votos. O cozinheiro estava disputando sua permanência na casa com Yasmin Brunet que teve 49,34% e Giovanna que recebeu 42,20% dos votos.