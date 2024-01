‘Minha Irmã e Eu’ é a maior estreia do cinema nacional de 2023 – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução / Instagram @ingridguimaraes Filme “Minha Irmã e Eu” deixou sua marca e foi a maior estreia de um filme nacional no ano de 2023



Durante o feriado de Ano Novo, os acidentes nas rodovias brasileiras aumentaram mais de 30% e o número de mortes em 21% em relação ao mesmo período do ano passado. A Polícia Rodoviária Federal registrou 725 acidentes e 56 mortes entre os dias 29 de Dezembro e 1º de janeiro.

Cidades do Japão registraram nesta quarta-feira, 3, novo tremor de magnitude 5,5, dois dias depois que um forte terremoto de magnitude 7,6 causou mais de 73 mortes no país. O novo abalo sísmico ocorreu às 10h54 (horário local; 22h54 de terça-feira em Brasília) a uma profundidade de 10 km, com epicentro na península de Noto, na província de Ishikawa.

Mesmo chegando na última semana de 2023 aos cinemas, o filme “Minha Irmã e Eu” deixou sua marca e foi a maior estreia de um filme nacional no ano. O longa protagonizado por Tata Werneck e Ingrid Guimarães foi assistido por mais de 155 mil espectadores e arrecadou mais de R$2,8 milhões em quatro dias.

Snoop Dogg será repórter nos jogos olímpicos de Paris

O rapper americano Snoop Dogg será repórter nos jogos olímpicos de Paris, que terão início em julho deste ano. O artista terá a função de cobrir os principais acontecimentos na França durante as competições, explorando os pontos importantes do país.