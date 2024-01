Netflix anuncia a 5ª temporada de Stranger Things – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Divulgação/Netflix A quarta temporada de Stranger Things tem estreia prevista para 2022



O grupo Jihad Islâmica divulgou um vídeo onde aparece um refém levado após o ataque do Hamas a Israel, em 7 de outubro. O israelense está sendo mantido na Faixa de Gaza. A autenticidade do vídeo continua sendo investigada pelas autoridades. No vídeo, um homem é visto falando em inglês e hebraico e pedindo sua libertação.

Netflix anuncia a 5ª temporada de Stranger Things

A Netflix anunciou nesta segunda-feira que a quinta temporada da famosa série “Stranger Things” está oficialmente em produção. A gravação da série foi paralisada ano passado devido a greve do sindicato dos atores de Hollywood que aconteceu entre julho e novembro.

Ariana Grande anuncia nova música após três anos

Ariana Grande anuncia sua volta após três anos sem lançar um novo trabalho. A canção “yes, and?” estará disponível nesta sexta-feira, dia 12. A cantora também divulgou uma das capas do seu sétimo disco, que ainda não tem nome divulgado.

Halle Bailey compartilha foto de seu primeiro filho

A atriz Halle Bailey que deu vida a “Pequena Sereia” no live action da Disney anuncia o nascimento do primeiro filho. Em suas redes sociais, a atriz e cantora compartilhou o primeiro registro em que aparece segurando a mãozinha do bebê, fruto da relação com o rapper DDG, de 26 anos.