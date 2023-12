Netflix divulga trailer de ‘Um Tira da Pesada 4’ – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

Reprodução/YouTube/Netflix Brasil Filme 'Um Tira da Pesada 4' será lançado em 2024, mas ainda não tem data definida



A Netflix divulgou o primeiro trailer de “Um Tira da Pesada 4”, no qual Eddie Murphy retorna como o detetive Axel Foley. Exatamente 30 anos depois do último filme da franquia, a quarta edição será lançada em 2024, ainda sem data confirmada pela plataforma.

Chilenos vão às urnas em plebiscito sobre Constituição da ditadura

Os chilenos vão às urnas neste domingo para votar, pela segunda vez, em um plebiscito para substituir a Carta Magna que remonta a época da ditadura do governo do general Augusto Pinochet. Apesar do tema ter desencadeado em manifestações há quatro anos, assim como na votação do ano passado, é esperado que o novo texto seja rejeitado e se mantenha aquele que está em vigor atualmente.

Vendas no Natal devem movimentar R$ 74,6 bilhões em 2023

Um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC projeta uma movimentação de R$ 74,6 bilhões em vendas, crescimento de 5% na movimentação financeira causada pelas vendas de Natal, em comparação com o ano passado, quando o comércio movimentou R$ 68 bilhões com vendas no período.

PF faz operação contra organização criminosa que articulava atentado contra autoridades

A Polícia Federal realizou uma ação para desmantelar célula de uma organização criminosa voltada para a prática de homicídios contra rivais e terceiros em São Paulo. A operação tem como alvo integrantes da facção paulista PCC. Foram realizados 16 mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão preventiva.