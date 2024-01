Nova frente fria avança pelo Brasil nesta quarta – Headline News, edição das 13h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Nova frente fria avança pelo país e traz condições climáticas diversas em todas as regiões nesta quarta-feira



Deputados da Alesp terão o terceiro aumento salarial em pouco mais de um ano a partir de fevereiro, chegando a R$33 mil mensais. O reajuste já estava previsto desde 2022, quando os parlamentares aprovaram um projeto de lei que aumentava seus próprios salários de forma escalonada.

Nova frente fria avança pelo país e traz condições climáticas diversas em todas as regiões nesta quarta-feira. No sul, a frente fria se desloca e mantém o potencial para temporais, com previsão de ventos de até 100 km/h no litoral. Além disso, pode ocorrer queda de granizo desde a fronteira oeste do Rio Grande do Sul até o leste de Santa Catarina.

Green Day faz apresentação surpresa em Nova York

A banda Green Day está se preparando para lançar seu novo álbum, intitulado “Saviors”, que será lançado na próxima segunda-feira. Para promover o lançamento, a banda surpreendeu os passageiros de uma das estações mais movimentadas de Nova York, com uma apresentação surpresa.

Lucas Pizane é o terceiro eliminado do BBB24

Lucas Pizane foi o terceiro eliminado do BBB24, com 8,35% dos votos. Como nos últimos dois paredões, o público votou para decidir quem permanece na casa. Este paredão foi disputado por Beatriz que recebeu 28,44% dos votos, e Davi, que obteve 63,21% para sua permanência no reality.