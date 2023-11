Onda de calor extremo atinge o Brasil antes do início do verão – Headline News, edição das 23h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

VINCENT BOSSON/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Onda de calor é fruto da junção de vários fatores como o aquecimento global, o El Niño vigente em 2023 e a massa de ar seco que chegou ao Brasil



Mesmo antes do verão, o Brasil já passa por ondas de calor em várias regiões. No Sudeste e Centro-Oeste, temperaturas elevadas de até 34ºC devem ser registradas ao longo desta semana. Em entrevista à Jovem Pan News, o meteorologista Alexandre Nascimento afirmou que a expectativa é de 5ºC acima da média para o mês de novembro. De acordo com o especialista, a onda de calor é fruto da junção de vários fatores como o aquecimento global, o El Niño vigente em 2023 e a massa de ar seco que chegou ao Brasil.

Disputa pela Prefeitura de São Paulo esquenta um ano antes do pleito

Faltando menos de um ano para as eleições municipais de 2024, a corrida pela Prefeitura de São Paulo começa a esquentar nos bastidores dos partidos políticos. Entre os nomes que tem a intenção de concorrer no pleito, estão o atual prefeito, Ricardo Nunes, e os deputados federais, Guilherme Boulos, Tabata Amaral, Kim Kataguiri, Ricardo Sales e a economista Marina Helena. Esta é a primeira vez na história que o Partido dos Trabalhadores (PT) não lança candidato próprio.

Apagão em São Paulo causa R$ 1,3 bilhão de prejuízo nos setores de comércio e serviços

Nos cinco dias em que as empresas do setor de comércio e serviços da cidade de São Paulo ficaram sem energia elétrica, houve um prejuízo de aproximadamente R$1,3 bilhões em faturamento bruto. É o que aponta um levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. O setor de serviços foi o mais afetado, com perdas de R$930 milhões no período. Em segundo lugar vem o setor do comércio, com prejuízo de R$430 milhões.

Incêndio atinge distribuidora de combustíveis em Chapecó

Um incêndio atingiu uma distribuidora de combustíveis em Chapecó-SC nesta segunda-feira. O fogo atingiu tanques com cerca de dois milhões de litros de diesel, gasolina e álcool da empresa MaxSul, situada às margens da SC-480, que liga os Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A rodovia chegou a ser totalmente bloqueada, mas foi liberada parcialmente.