Oscar divulga lista de pré-indicados e Brasil fica de fora – Headline News, edição das 17h

Rodin Eckenroth/Getty Images/AFP HOLLYWOOD, CALIFÓRNIA - 07 DE MARÇO: Estátua do Oscar na 95ª prévia do Oscars Governors Ball no The Ray Dolby Ballroom em 07 de março de 2023 em Hollywood, Califórnia.



Durante balanço do ano de 2023 no Ministério da Justiça, o ministro Flávio Dino declarou que a investigação do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes será elucidado “em breve”. “É um caso fundamental pelo seu simbolismo de defesa das mulheres, de defesa das mulheres na política e, portanto, de defesa da política”, afirmou.

PF investiga a inclusão de 27 mil armas ‘fictícias’ no Sistema Desarma

A Polícia Federal investiga a inclusão de 27 mil armas ‘fictícias’ no Sistema Desarma, programa que incentiva a entrega voluntária de armas de fogo, munições e acessórios. De acordo com a corporação, o prejuízo estimado é de mais de R$10 milhões aos cofres públicos. A operação, denominada Athene, deflagrada nesta quinta-feira, contou com a participação de cerca de 10 agentes da PF.

Madonna revela que ficou internada em coma induzido por 48 horas

Madonna revela que ficou internada em coma induzido por 48 horas após ter desmaiado no banheiro de sua casa, em junho deste ano. cantora agradeceu a presença de pessoas importantes que a acompanharam no hospital, incluindo a mulher que a salvou: “Obrigada Shawn”.

Oscar divulga lista de pré-indicados e Brasil fica de fora

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a lista de pré-indicados em 10 categorias, e o Brasil ficou de fora de disputar um Oscar em 2024. O documentário “Elis & Tom, só tinha de ser com você” tentava uma indicação.