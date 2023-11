Pai de Rodrygo detona Messi por confusão em clássico de seleções – Headline News, edição das 21h

Confira boletim de notícias da Classic Pan com os principais acontecimentos das últimas horas

CARL DE SOUZA/AFP - 21/11/2023 Rodrygo e Messi discutiram durante jogo das Eliminatórias da Copa no Maracanã



O pai de Rodrygo detonou o craque argentino Lionel Messi e o chamou de “santinho que não arruma confusão”. Além da briga generalizada na arquibancada, Messi e o camisa 10 da seleção brasileira discutiram dentro de campo e se xingaram.

Três Estados acompanham queda do desemprego no Brasil

A taxa de desemprego no Brasil apresentou uma redução significativa no terceiro trimestre deste ano, porém apenas três Estados acompanharam essa queda: São Paulo, Maranhão e Acre. Em Roraima, houve um aumento.

Edição de 10 anos da CCXP terá experiência imersiva da “Turma da Mônica”

A edição de 10 anos da CCXP vai contar com a participação da empresa de entretenimento “Maurício de Sousa Produções”. Um estande com uma experiência imersiva será feito em homenagem aos 60 anos de sua personagem mais famosa, Mônica. A CCXP acontecerá entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro no São Paulo Expo.

Grupo de 13 israelenses e 12 tailandeses são soltos pelo Hamas

O Egito informou que além dos 13 reféns israelenses libertados pelo Hamas, 12 tailandeses também foram soltos. A liberação faz parte de uma negociação paralela do acordo entre Israel e o grupo islâmico que começou a valer nesta sexta-feira, 24, e vai durar quatro dias.